Un anno fa sarebbe potuto diventare un nuovo giocatore del Milan. Dopo qualche contatto, però, Jack Wilshere preferì restare in Premier League e cercare il rilancio al Bournemouth, club dove l'Arsenal lo ha mandato in prestito. Con le Cherries il classe '92 ha ritrovato quel posto da titolare che gli mancava e, dopo le 25 presenze fin qui collezionate, inizia a pensare al futuro. Un futuro che potrebbe essere ancora rossonero, ma questa volta con la maglia del Milan addosso: a consigliarglielo ci ha pensato addirittura David Beckham.



SOGNANDO BECKHAM - Secondo il Daily Mail, infatti, l'ex centrocampista inglese ha avuto un contatto diretto con Wilshere, in cui gli ha suggerito di trasferirsi al Milan, il club in cui Beckham ha giocato nei primi mesi del 2009 e del 2010. A Milano lo Spice Boy si è trovato benissimo e più volte ha manifestato pubblicamente gli ottimi ricordi dell'esperienza italiana.



OCCASIONE A SCADENZA - Con le situazioni di Mati Fernandez e, soprattutto, Pasalic tutte da chiarire, il Milan cerca rinforzi a centrocampo e quella per Wilshere potrebbe essere un'opzione conveniente anche dal punto di vista economico. Il suo contratto con l'Arsenal è infatti in scadenza nel 2018, ma difficilmente il giocatore tornerà ai Gunners, visto che recentemente ha dichiarato che nella sua scelta per il futuro peserà molto la possibilità di giocare titolare. Magari sognando di ripetere le buone prestazioni offerte da Beckham.