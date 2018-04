Milan-Benevento 0-1



MILAN

Donnarumma 5,5 - Praticamente inoperoso per tutta la partita, subisce gol sotto le gambe.



Calabria 5 - Avrebbe campo e spazio per offendere, ma rimane spesso sulla sua zolla. Pochi i cross degni di nota.



​Rodriguez 5 - Apatico come gli sta capitando spesso nel girone di ritorno. Mette diversi palloni in mezzo ma non con la qualità giusta. Lascia Iemmello sul gol



Zapata 6 - L'unico a salvarsi nel grigiore generale.



​Bonucci 4,5 - Tiene in linea Iemmello sbagliando la posizione sul fuorigioco. Mediocre anche in fase di impostazione.



Borini 4,5 - Tanta corsa ma scarsa, scarsissima qualità nelle giocate. Mette dentro un paio di traversoni di facile lettura per gl avversari, una serata dove non gli riesce nulla di produttivo.

(Dal 48' Suso 5,5: l'unico che prova ad accendere la luce, mal assistito dai compagni. Ancora lontanissimo dalla sua versione).



Biglia 5,5 - Non è al meglio dopo il colpo ricevuto a Torino, per l'argentino una prova non scintillante.

(Dal 72' Locatelli 5 - Tanti i palloni giocati, quasi tutti in orizzontale).



​Kessie 5 - Centra una traversa, lotta fino all'ultimo ma finisce per fare solo tanta confusione. Anche per l'ivoriano una serata da dimenticare.



Bonaventura 5 - Ci prova con costanza con conclusioni da fuori che fanno solo il solletico a Puggioni.



​Cutrone 5 - Dov'è finito l'attaccante tarantolato che tanto piaceva a Gattuso? Combina poco, cestina una ghiotta occasione su assist di Suso. Ha il merito di combattere fino alla fine.



André Silva 4 - Un disastro per più di un'ora di gara. pronti e via, liscia il pallone del vantaggio. Viene sovrastato da Djimisti come se fosse un giovane della Primavera. Fallisce l'ennesima chance di dimostrare il proprio valore.

(Dal 61' Kalinic 4,5 - Chi l'ha visto? Il croato non ne becca mezza).

BENEVENTO



​Puggioni 7: mette la manona sul colpo di testa ravvicinato di Cutrone, una parata super.



Letizia 7: fa su e giù sulla corsia, concedendosi anche delle licenze in fase di disimpegno.



Tosca 7: astuto e attento, buonissima la sua prestazione.



​Djimisti 7: un muro per tutti i 96 minuti dove vanno a sbattere le punte rossonere.



​Sagna 6,5: non è più il giocatore ammirato in Premier League, ma il suo contributo in termini di esperienza serve eccome.



Viola 7: lucido e preciso nel fare girare la squadra, si presenta a San Siro con il vestito di gala. Disegna un assist perfetto per la rete di Iemmello.

(Dal 75' Parigini s.v)



Cataldi 6,5: alterna quantità e qualità, una prova molto positiva per l'ex Lazio.



Sandro 7: il ragioniere del centrocampo, mette più di un rammendo quando il Milan salta la prima linea di difesa.



​Djuricic 6,5: la sua vivacità tra le linee crea più di un grattacapo a Biglia, costretto ad abbassarsi.



​Brignola 6: ha numeri interessanti, quando parte palla al piede da sempre l'impressione di poter creare qualcosa di pericoloso. Si accende, però, ad intermittenza.

(Dal 67' Venuti 6: Garantisce copertura nel finale).



Iemmello 7: San Siro è uno stadio che gli porta bene: dopo la doppietta dell'anno scorso all'Inter, mette la firma anche stasera contro il Milan. Un movimento da attaccante vero per un gol di pregevole fattura.

(Dal 61' Diabatè 5: Si esibisce in due falli ingenui che gli costano l'espulsione. Una follia considerando l'andamento della gara).



All. De Zerbi 7: 4 punti a 1 contro Gattuso, la capacità di dare gioco e anima ad una squadra con poche ambizioni di classifica.



Non ne azzecca una stasera, i suoi sembrano essere alla fine della corsa.