il terzo anticipo del 34esimo turno di Serie A. Dopo Spal-Roma e Sassuolo-Fiorentina, i rossoneri di Gattuso affrontano gli uomini di De Zerbi per mantenere il sesto posto in classifica e provare ad accorciare sull’Inter al momento quinta a +9.e non vince dalla sfida col Chievo del 18 marzo: dopo sono arrivati la sconfitta con la Juventus e quattro pareggi consecutivi. Il Benevento, invece, ha perso 3-0 contro l’Atalanta nell’ultima sfida.è datata 4 aprile: 3-0 in casa contro l’Hellas Verona. Benevento che è ultimo in classifica a 14 punti, a 15 lunghezze di distanza dal quartultimo posto occupato dalla Spal. Il Milan,, è a +2 sull’Atalanta.- La gara di andata, pareggiata per 2-2 con un gol di Brignoli al 95°, è stata la prima di Gattuso sulla panchina del Milan in Serie A.– solo nel 1947 i rossoneri sono arrivati a cinque di fila. Il Milan è imbattuto nelle ultime sette partite casalinghe di campionato (4V, 3N), parziale in cui i rossoneri hanno mantenuto quattro volte la porta inviolata. In tutte le ultime sei partite del Benevento si sono segnati almeno tre gol: 27 reti in totale, una media di 4.5 per incontro.Il Milan è, con la Fiorentina, la squadra che ha segnato più gol nei primi 10 minuti di partita di questo campionato (sette). Il Benevento ha concesso 78 gol in questo campionato: ultima squadra a concederne di più dopo 33 partite è stata la Pro Patria nel 1955/56 (87). Sia Milan che Benevento hanno segnato sette gol su sviluppo di corner: per il Benevento è record in percentuale (25%, sette su 28 totali).