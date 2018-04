Con Domenico Berardi è stato amore a prima vista, calcisticamente parlando. Massimiliano Mirabelli andava spesso in missione a Reggio Emilia, nella sua esperienza all'Inter, per quel ragazzo terribile che segnava, e tanto. 31 gol dal 2013 al 2015, qualità indiscutibili che lo hanno fatto diventare un vero e proprio pallino del direttore sportivo del Milan. Una sorta di feeling che non si è interrotto negli anni, tanto che il numero 25 del Sassuolo è entrato nel mirino del club rossonero.



UNA POSSIBILITA', NON LA PRIMA SCELTA - Gattuso ha le idee chiare per il futuro, ha già indicato quelle che sono le priorità sul mercato. Al Milan arriverà sicuramente un esterno offensivo, il primo della lista resta Depay del Lione. Arrivare all'olandese sarà tutto meno che facile, per costi e concorrenza la strada è lunga e tortuosa. Ecco perchè il nome di Domenico Berardi parte in seconda fila ma può scalare rapidamente posizioni, specie se dovesse riscattare, in queste ultime partite, una stagione molto al di sotto delle sue possibilità. Mirabelli è tentato dal puntare dritto su di lui, ne ha parlato con Gattuso in questi giorni ricevendo un'apertura. Un particolare di peso, Mimmo sarà l'osservato speciale in queste settimane.



CONTATTO CON IL SASSUOLO - Al momento quella di Berardi risulta essere solo un'idea, ma che può svilupparsi a stretto giro di posta. Già stasera a San Siro, in occasione dello scontro diretto, Marco Fassone prenderà informazioni su prezzo e dialoghi con altre società. Il Milan, tra l’altro, ha alcuni calciatori che potrebbero interessare al Sassuolo, come Gabbia, Bellanova, Simic, Bertolacci, Antonelli e Locatelli.