Ieri, a sorpresa, a passeggio per via Montenapoleone, a Milano, Silvio Berlusconi. Il presidente del Milan cammina tra i tifosi che inneggiano: "Forza Milan", "Grande Silvio! Rimani, ti prego". E' la star della serata nel quadrilatero della moda, il numero 1 rossonero prossimo alla cessione del suo Milan, che finirà in mani cinesi.



Come riporta Sky Sport, Berlusconi ha risposto ai tifosi, fugando ogni dubbio sul futuro rossonero: "Mi spiace molto, ma ormai è fatta". La prossima settimana, più precisamente il 3 marzo, ci sarà il closing, il passaggio di testimone; poi sabato 4 marzo la conferenza stampa di presentazioni della nuova proprietà. La fine di un'era e l'inizio del nuovo ciclo del Milan.