Per anni la comunicazione è stata un punto di forza del Milan, il fiore all'occhiello di una società che dimostrava di funzionare e soprattutto di remare unità nella stessa direzione. Da qualche anno però le cose erano cambiate, peggiorate, in virtù proprio di quella unione persa nella stanza dei bottoni. In questo senso la nuova società è riuscita nell'impresa di rendere la situazione ancor più grave. Dopo aver fatto dichiarazioni autolesionistiche che hanno reso Montella un “dead man walking” dopo poco più di un mese dall'inizio del campionato, per poi fare marcia indietro nell'arco di una settimana, nelle ultime ore abbiamo assistito al classico tentativo di mettere una toppa che si rivela più grande del buco. Il riferimento è alla presunta telefonata avvenuta tra Fassone e Berlusconi, dove l’ex presidente avrebbe chiarito alcune sue frasi informali apparse sui giornali negli ultimi giorni. Peccato che i “ben informati” di questo “chiarimento” non smentiscano nessuno dei punti affrontati da Berlusconi nelle sue chiacchierate con amici o politici. Nessuna marcia indietro riguardo Montella, nessuna rettifica riguardo alla fascia da capitano portata da Bonucci, né tantomeno si accenna a una precisazione riguardo il mercato sbagliato e senza top player. L'unico fattore sul quale ci si sofferma, è che la telefonata tra Fassone e Berlusconi non è un’eccezione, ma la regola. Forse l’ultimo e unico dettaglio che sarebbe stato più giusto omettere, indipendentemente dalla sua veridicità. L’ennesimo autogol che ormai nemmeno più stupisce.



In tutta questa situazione paradossale la certezza però resta solamente una, ovvero il perdurare del silenzio di quello che, tecnicamente, sarebbe il vero presidente del Milan. Probabilmente prima di battere un colpo (non di mercato, per quello abbiamo già dato) attenderà una richiesta formale sui social network, l’unica opinione che sembra interessare davvero a questo Milan.