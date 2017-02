C'è qualcosa che non va. In casa Milan si è incrinato il rapporto tra Silvio Berlusconi e Vicenzo Montella. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, anche dopo la Supercoppa Italiana vinta a Doha contro la Juventus, il presidente rossonero ha telefonato all'allenatore per esprimergli il proprio disappunto su alcune scelte tecnico-tattiche. Berlusconi spinge per il modulo con un trequartista dietro a due punte e vuole vedere la squadra sempre padrona del "giuoco". Montella ci è rimasto male perché non si attendeva critiche, semmai stimoli e magari il riconoscimento del lavoro portato avanti sin qui.



MALUMORI - Ieri in conferenza stampa è arrivata la certificazione della problematica: "Se ho sentito Berlusconi dopo Bologna? No". Dalle critiche alla freddezza, che peraltro è riscontrabile anche nella logistica presidenziale: in questa stagione Silvio non si è mai visto a Milanello (avrebbe dovuto far visita sabato 4, ma il maltempo ha bloccato tutto) e soltanto una volta a San Siro, il giorno del derby pareggiato con l'Inter. Va detto che Berlusconi ha avuto una convalescenza post operatoria lunga e delicata, ma restano le telefonate. Montella va così a far compagnia a uno sterminato elenco di colleghi incorsi nelle perplessità di Silvio e, come diversi di loro, si pone in maniera molto semplice: i consigli si ascoltano con educazione (e non si commentano), ma a prevalere è la linea propria e non quella dettata dall'alto.