Ieri le prime indiscrezioni su un rapporto sempre più freddo, giunto ai minimi storici tra Silvio Berlusconi e Vincenzo Montella. Oggi la conferma, dalle pagine di Repubblica, che il patron uscente del Milan ha trovato un altro bersaglio delle sue critiche di natura tattica. Nella convinzione di avere ancora a disposizione una squadra di grande livello, il numero 1 rossonero ha manifestato a più riprese la sua perplessità per l'attuale sistema di gioco, quel 4-3-3 che lascerebbe troppo spessa sguarnita l'area di rigore e che non esalterebbe la mentalità offensiva e la capacità di comandare la partita che in casa Milan è considerato un dogma.



Oltre ai ripetuti contatti telefonici con Montella per fargli sapere che a lui la squadra mandata in campo così non entusiasmava (meglio Suso come seconda punta e con Bonaventura o chi per esso come trequartista), secondo Repubblica circa un mese fa (dopo il pareggio in rimonta col Torino) Berlusconi ha convocato ad Arcore l'attuale ad Adriano Galliani e il suo successore designato, Marco Fassone, per esprimere tutto il suo disappunto per il gioco del Milan. Il suo rimpianto è di non aver proseguito con Brocchi, promosso dalla Primavera dopo l'esonero di Mihajlovic e salutato dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro la Juventus.