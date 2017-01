"Ha fatto tre partite importanti, ha risposto in crescendo. Ha grande tenuta, ha giocato contro la Juventus in un ruolo atipico e ha fatto una grande prova. E' un giocatore ritrovato, è un jolly che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo". Parole e musica firmate Vincenzo Montella su precisa domanda riferita a Bertolacci oggi in conferenza stampa. Il centrocampista romano sarà la nuova scommessa da vincere, dopo quelle di Pasalic e Locatelli. Per lui sempre più spazio, anche in un ruolo diverso come quello di regista davanti alla difesa.