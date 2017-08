Cade il Milan nella prima di Leonardo Bonucci da titolare. Contro il Betis Siviglia finisce 2-1, con i rossoneri costretti sempre a inseguire in una gara condizionata dalle scelte del VAR. Nel primo tempo Doveri, con l'aiuto della tecnologoia in campo, annulla, giustamente, il gol di André Silva, in posizione di fuorigioco sul tocco di Antonelli.



Nella ripresa, passa in vantaggio il Betis con uno splendido gol di Fabian Ruiz che dal limite dell'area punisce Antonio Donnarumma. Pareggia subito il Milan, però, con la prima rete rossonera di André Silva, che trasforma dal dischetto dopo un rigore fischiato per un fallo su Gustavo Gomez. Poi, alla fine, ancora il VAR decisivo: punizione di Joaquin, deviazione della barriera, e calcio d'angolo concesso. Doveri però chiede l'aiuto della tecnologia che segnala un fallo di mano di Calhanoglu: rigore e gol di Sanabria. Perde il Milan, tra l'entusiasmo del pubblico di Catania, una gara ben giocata dagli uomini di Montella.



FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-3-3): Storari (46' Donnarumma A.), Calabria (90' Simic), Zapata (63' Gustavo Gomez), Bonucci, Antonelli (46' Abate), Montolivo (83' Cutrone), Locatelli (63' Kessie), Calhanoglu, Suso (63' José Mauri), Andrè Silva, Borini.



BETIS (4-3-3): Dani G.; Barragán, Mandi, Feddal, Tosca; Camarasa, De la Hoz, Guardado; Loren, Sergio León, Nahuel



MILAN-BETIS SIVIGLIA 1-2 LIVE

​

90' GOL DEL BETIS: Sanabria segna su rigore spiazzando Donnarumma.



87' Vola Antonio Donnarumma per sventare una punizione di Joaquin, ancor più insidiosa per la deviazione della barriera. Deviazione di mano di Calhanoglu assegnata dal VAR.



86' Ammonito Abate per un fallo al limite dell'area rossonera.



81' Colpo di testa di Gustavo Gomez, blocca il portiere del Betis.



75' GOL DI ANDRE' SILVA DAL DISCHETTO! Il portoghese spiazza il portiere e fa 1-1.

​

73' RIGORE PER IL MILAN! Trattenuto Gustavo Gomez in area di rigore.



67' GOL DEL BETIS! Fabian Ruiz con un sinistro a giro, dal limite dell'area, porta in vantaggio i biancoverdi.



52' Cross dal fondo di Abate, va di testa Borini, ma c'è la deviazione di un difensore.



49' Ammonito De la Hoz per un fallo di mano.



48' André Silva ci prova da fuori: Dani smanaccia sopra la traversa.



40' Tiro di Calabria all'interno dell'area di rigore, Dani respinde.



30' Ammonito Antonelli. Partita nervosa



23' Ammonizione per Bonucci per una trattenuta.



21' Ammonito Mandi per un intervento da dietro su André Silva.

​

12' Annullato il gol di André Silva: il portoghese devia in gol un tentativo di tiro di Antonelli, ma è al di là della linea del pallone. Gol annullato con l'aiuto del VAR.



5' Pericoloso il Betis: cross dalla sinistra, Camarasa al volo spara a lato.



4' Borini di testa da calcio d'angolo: palla alla destra del palo.



3' André Silva sfiora il vantaggio: movimento in profondità, col sinistro si fa respingere il tiro dal portiere.