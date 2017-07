Si avvicina l’ottavo acquisto del duo Fassone-Mirabelli. Il Milan, infatti, muove importanti passi in avanti per Lucas Biglia. La società rossonera e la Lazio hanno sciolto gli ultimi dubbi sull’operazione, scegliendo il trasferimento dell’argentino senza l’inserimento di contropartite tecniche nell’operazione. Il cartellino di Gianluca Lapadula, dunque, non rientrerà nella trattativa con i biancocelesti. Le due società stanno cercando l’intesa definitiva sul prezzo del cartellino. L’ultima offerta dei rossoneri era di 15 milioni di euro, ma la Lazio è ferma sulla richiesta di 20 milioni. L’intesa si può trovare attorno ai 18.



MONTELLA ASPETTA - La Lazio intanto attende l’arrivo di Lucas Biglia, per le visite mediche a Roma e poi per il ritiro di Auronzo di Cadore. Il centrocampista, in accordo con la società, ha ricevuto un permesso per rientrare con due giorni di ritardo insieme alla sua famiglia. Domani Biglia è atteso a Fiumicino per sottoporsi alle visite mediche e martedì Inzaghi lo aspetta nel ritiro in Veneto. A meno che il Milan non riesca a chiudere l’operazione già nelle prossime ore, come richiesto da Vincenzo Montella e come vuole Lucas Biglia. L’allenatore rossonero vorrebbe avere il centrocampista argentino a disposizione già settimana prossima e lo stesso Biglia - secondo Sky Sport - non vorrebbe raggiungere i compagni in ritiro.