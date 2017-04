Missione a sorpresa in casa Milan, continua la programmazione della stagione che verrà. Il nuovo ds rossonero Massimiliano Mirabelli - fresco di ufficialità - accompagnato dall'allenatore Vincenzo Montella è presente in questi minuti allo Stade Louis II di Montecarlo. Blitz nel Principato in tribuna per assistere a Monaco-Borussia Dortmund, come svelato da Sky Sport.



OBIETTIVO AUBAMEYANG - Chiaramente, l'obiettivo principale della missione tra i tanti nomi interessanti in campo è Pierre Emerick Aubameyang. L'attaccante del Borussia Dortmund, cresciuto nelle giovanili rossonere, piace molto a Mirabelli da anni ed è uno dei principali obiettivi da analizzare per giugno; la sfida di Champions col Monaco aiuta a una verifica completa. Da non dimenticare anche il nome di Alvaro Morata così come Nikola Kalinic, tutti presenti nel listone dei sogni del Milan cinese.



SEGNALE A MONTELLA - La presenza congiunta di Mirabelli e Montella fornisce un ulteriore segnale: l'allenatore campano non si tocca come cardine del progetto, al punto da accompagnare il ds nella missione monegasca. Una nuova conferma - non che ce ne fosse bisogno - di come il Milan ripartirà ancora da Montella in panchina. Scrutando Aubameyang...