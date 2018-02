Il mercato di gennaio si è appena concluso, ma c'è già chi pensa a quello della prossima estate. Tra questi anche il Milan, che lavora per pianificare la stagione 2018/2019 e sta sondando il mercato dei calciatori che andranno in scadenza di contratto a giugno a caccia di occasioni e ha individuato in Ivan Strinic un profilo interessante.



BLOCCATO STRINIC - Classe '87, il croato è passato la scorsa estate dal Napoli alla Sampdoria e sta trovando, sotto la guida di Giampaolo, quella continuità che gli era mancata negli anni con la squadra di Sarri. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i rossoneri hanno trovato un accordo di massima con l'entourage del giocatore e hanno avvisato la Sampdoria, come da regolamento. Il Milan su Strinic, è lui il primo rinforzo per la prossima stagione.