Intervenuto a Sky Sport, Zvonimir Boban, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole sul mercato del Milan e sul caso Donnarumma: “A me non sembra un’eccellente campagna acquisti. Bisogna dare tempo ai ragazzi, ma non posso essere entusiasta di questa campagna acquisti. Vediamo come andrà, però non vedo dei fenomeni. Caso Donnarumma? Sono schifato per come si sta trattando un ragazzo così giovane. Anche chi è intorno a lui non ha pensato al bene di un ragazzo che ha un talento straordinario. Spero superi tutta questa situazione e diventi ancora più forte”.