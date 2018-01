Ha deciso la partita con un bel gol di testa. Giacomo Bonaventura si è concesso ai microfoni di Sky a fine partita:



SUL MOMENTO: "C'è una bellissima aria nello spogliatoio, ma mercoledì si gioca, la Lazio è una bellissima squadra, ci ha creato moltissime difficoltà. Non si può gioire troppo, domani pensiamo al campo e prepariamo questa partita".



SULLA STAGIONE: "Ho avuto un inizio di stagione difficile perché ho avuto qualche problema fisico, avevo bisogno di fare un bel lavoro ad inizio campionato ma abbiamo iniziato subito con l'Europa League. Adesso sono abbastanza in condizione, devo continuare così perché la strada è ancora lunga".



SUL RUOLO: "Anche l'anno scorso ho giocato tante partite da mezz'ala, non è una cosa nuova per me. L'importante è che la squadra sia organizzata, poi viene facilitato il lavoro di tutti".





Sulla classifica: "Andiamo in campo pensandoci ad allenarci senza fare calcoli, siamo indietro e per recuperare terreno dobbiamo fare qualcosa di grande".