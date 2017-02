Giacomo "Jack" Bonaventura è assolutamente indispensabile per il Milan: lo si sapeva, le partite disputate senza di lui in questa stagione lo hanno evidenziato a chiare lettere. Gigio Donnarumma, nonostante le critiche e qualche uscita a vuoto dettata dall'età, è il portiere più promettente d'Italia. Entrambi giocano nel club rossonero, entrambi hanno Mino Raiola come procuratore, e fin qui tutto fila: probabilmente i due migliori giocatori del Milan appartengono alla stessa scuderia, una delle più importanti e prolifiche del mondo. Quello che non ci "suona" è il diverso trattamento riservato ai due calciatori, non dalla società Milan, ma dal loro procuratore Raiola.



CHE MILAN SARA'? - Un agente che sceglie sempre i progetti migliori e più remunerativi per i propri assistiti. Tanto hanno fatto discutere le sue dichiarazioni sul futuro del portiere classe '99: "Sul suo futuro io l'ho detto alla società e a Galliani e l'ho dichiarato pubblicamente: prima di prendere decisioni in merito voglio vedere che Milan sarà. Il prezzo? È un Modigliani, il prezzo dipende da chi sta davanti al quadro". Tutto molto bello: ma per Bonaventura invece non si dovrà valutare che Milan sarà? E' vero che l'età è senza dubbio differente, ma Jack sta dimostrando sul campo di essere uno dei migliori centrocampisti italiani, tanto che potrebbe tranquillamente essere uno del novero dei titolari anche nella Juventus, la miglior squadra del Belpaese in questo momento.



QUALCOSA NON QUADRA - Perché sul futuro di Bonaventura nessuno ha mai dibattuto nè regalato titoloni. Eppure pensiamo che Raiola non sarebbe contento di vederlo naufragare in un Milan mediocre: per questo la domanda è, come mai due pesi e due misure nei confronti di due sue assistiti? Il progetto, qualora importante, dovrà coinvolgerli entrambi. Altrimenti qualcosa non quadra.



