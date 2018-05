Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, è stato intervistato da Milan Tv in vista della finale di Tim Cup contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni.



Sulle finali già giocate con il Milan: “Ho sensazioni belle, le finali sono partite fantastiche, giochiamo contro una grande squadra in un bellissimo stadio. Abbiamo grande voglia di fare una grande partita”



Sulla Juventus: “La Juventus è una grandissima squadra, ha grandissima qualità con una rosa di grandissimo livello come ha dimostrato quest’anno e negli anni passati in campionato e in Champions League. Sarà una partita difficile e ci vorrà il grande Milan per vincere”.



Su chi temere nella Juventus: “Dirne uno penso che sia riduttivo perché ci sono tanti giocatori di grande qualità e noi dobbiamo lavorare bene di reparto, tutti insieme. Dobbiamo cercare di non subire la Juventus e attaccare quando ci sarà l’opportunità"



Sulla fiducia di Gattuso: “Il Mister mi ha dato grande fiducia, ha dato a tutta la squadra la possibilità di esprimere il nostro massimo, ci ha dato una grande mano. Siamo grati per quello che ci ha trasmesso e quello che è riuscito a darci da quando è arrivato. Ora siamo in una buona condizione, proviamo a fare questa partita al massimo delle nostre possibilità”



Sui gol: “Mi spiego che quest’anno attacchiamo parecchio, abbiamo giocatori con qualità per servire noi che giochiamo più avanti in campo e creiamo più occasioni. Essendo poi una mezz’ala riesco spesso da quella posizione ad arrivare in area ma sono stati bravi anche i miei compagni a mettere noi giocatori più offensivi nelle condizioni di fare gol”.



Sul gol contro il Bologna: “Sicuramente, ho ancora più esperienza perché ho un anno in più in questa squadra e affronto le partite con più tranquillità senza farmi prendere troppo dalla pressione. Contro il Bologna è stata un’azione particolare, avrei potuto calciare ma avevo perso il passo e ho preferito calciare in un secondo momento”



Sui punti portato alla squadra: “Sono contento ma è comunque un lavoro di squadra, noi centrocampisti riusciamo ad essere pericolosi se gli attaccanti riescono a fare determinati movimenti. Questo valorizza spesso i nostri centrocampisti ma è un lavoro d’insieme. Sono contento perché ho portato parecchi punti alla squadra e questo mi fa piacere”.



Su cosa manca: “Non siamo riusciti ad avere continuità e questo è dovuto anche ad una squadra giovane come la nostra. Quando si ha un’età media bassa è normale concedere qualcosa o non riuscire sempre ad essere cinici e ottenere risultato quando la squadra non si esprime al massimo. Penso che i giovani e la squadra siano cresciuti e da questo campionato ne verrà fuori più forte”



Sulla voglia di rivalsa contro la Juventus: “C’è lo spirito di fare bene perché abbiamo fatto bene la partita allo Juventus Stadium ma non abbiamo fatto punti. Questo ci deve far capire che contro la Juventus non basta giocare bene ma serve una grandissima prestazione”



Sulla partita: “Incontriamo una squadra fortissima da centrocampo in su. Dobbiamo stare attenti quando hanno la palla, quando l’avremo noi dovremo essere bravi a tenerla”



Sulle sensazioni nello spogliatoio: “Stiamo preparando la partita tranquillamente, da domani entreremo nel dettaglio però la squadra sta bene. È in buona condizione. Non c’è stato nessun cambiamento. Le partite il Mister le prepara sempre alla stessa maniera”



Sul gol a Doha contro la Juventus: “Segnare a Doha è stato bellissimo. Questa è un’altra partita, noi siamo cambiati e anche la Juve. L’importante è fare una grande prestazione, aiutarsi e fare ognuno il 100%”



Su cosa ha in più il Milan rispetto al passato recente: “La squadra si conosce meglio, ha un sistema di gioco preciso mentre a inizio anno c’è stato bisogno di un periodo di adattamento da parte di chi arrivava da altri campionati. Ora il rodaggio è finito e la squadra ha una fisionomia precisa”



Sul presidente Yonghong Li: “Il presidente è venuto, ci ha fatto l’”in bocca al lupo” e si aspetta una grande partita”.