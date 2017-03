Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, ha parlato dal Diesel Store alla presentazione delle nuove divise casual dei rossoneri, ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.com Daniele Longo:



SULL'INFORTUNIO - "Sto meglio, il recupero sta procedendo molto bene."



SUL RINNOVO - "Sono molto felice, sono in una grande squadra".



SULL'OBIETTIVO - "Dobbiamo superare chi ci sta davanti, fare più punti possibili e giocare ogni partita come se fosse una finale."



SU BACCA SQUALIFICATO - "Non ero lì, quindi non so cosa sia successo. Non posso giudicarla"



SULLE ASSENZE - “E’ curioso che sabato mancheranno anche Bacca e Suso, ma sono sicuro che chi giocherà farà il bene del Milan".



SUI TIFOSI - "Il tifo è stato positivo quest’anno, si è sentito di più rispetto agli ultimi anni. È una cosa positiva, siamo contenti di questo".