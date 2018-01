Autore del gol vittoria nel match contro la Lazio, Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni degli addetti ai lavori in zona mista: "Siamo contenti per la vittoria contro una grande squadra. La Lazio è ti può mettere in difficoltà in molte maniere. Non dobbiamo esaltarci troppo e dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità e applicazione perché da qui in avanti ci sono ancora tantissime partite. Il campionato è ancora lungo. Intesa con Calhanoglu? È un giocatore che ha qualità. Ci aiutiamo a vicenda. Oggi abbiamo fatto una buona partita, ma mercoledì ce n'è un'altra. Abbiamo visto le difficoltà che può crearci la Lazio".