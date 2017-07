Prime parole da giocatore del Milan per Leonardo Bonucci, all'uscita da Milanello il difensore si è fermato per alcuni autografi ai tifosi e, come immortalato dalle telecamere di Qui Studio a Voi Stadio, ha risposto a chi chiedeva del possibile arrivo in rossonero di Andrea Belotti: "Vediamo Vediamo". A domanda sul secondo tempo di Cardiff, finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid: "E' acqua passata, non ci penso più".