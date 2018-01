Al termine della sfida contro la Lazio, il capitano del Milan, Leonardo Bonucci, ha commentato il successo dei rossoneri sulla formazione di Simone Inzaghi: "Molto bello entrare a San Siro con così tanti tifosi ed entusiasmo. Regalargli la vittoria è ancora più bello. Dobbiamo continuare su questa strada perché mercoledì ci aspetta un'altra battaglia e mi auguro che San Siro sia di nuovo pieno come stasera perché abbiamo bisogno dei tifosi. Crescita? Deve essere alimentata giorno dopo giorno attraverso gli allenamenti, la voglia di sacrificarsi, l'umiltà. Le vittorie porta entusiasmo e quindi è più facile mettere a disposizione dei compagni e dell'allenatore questi valori". Bonucci ha poi parlato delle critiche ricevute nella prima parte di stagione: "Qualche sassolino da togliermi? No. Se sono stato criticato è perché me lo meritavo. Ho sempre tratto dalle critiche qualcosa di positivo per trovare gli stimoli e migliorarmi. Devo continuare a farlo perché oggi è un punto di partenza. Gol di mano di Cutrone? Non l'ho visto. Credo sia stato involontario. Ci sono tutti i mezzi per valutarlo in tempo reale - ha detto il capitano rossonero, che poi ha scherzato - La colpa è mia. Se l'avessi toccata, non c'erano dubbi".