Leonardo Bonucci, difensore del Milan, parla a Sky Sport dopo la sfida col Crotone decisa da un suo gol: "Era un po' che mi dicevano che dovevo far gol, finalmente ho ripagato la fiducia con una buona prestazione ed un gol. Quello che conta di più è lo spirito, meglio di così il 2018 non poteva cominciare".



IL DERBY - Due parole sul derby: "Nell'arco della stagione ci sono le partite svolta, questa voglia di svoltare c'era già anche prima. Il derby ci ha fatto cambiare, crescere in fiducia e autostima, si vede quando rischiamo per giocare. Ci sono tutti gli elementi per continuare a crescere".



IL PUBBLICO - "Ho avuto sempre la fortuna di guardare il campo, gli applausi fanno sempre piacere, dobbiamo conquistare questo popolo, crede in noi e lo ha dimostrato anche nei momenti peggiori. Dobbiamo meritarcelo sul campo".



SUL MERCATO - "Ho un contratto col Milan fino al 2022, non vedo il motivo per cui devo dar retta a chiacchere e spifferi".