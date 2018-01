Tornato leader, nella fase più importante della stagione. Leonardo Bonucci si è concesso ai microfoni di Sky nel post partita:



SUL MOMENTO POSITIVO: "Il mister è stato bravo nel riunirci tutti quanti e trasmetterci la sua forza e fame, l'umiltà e il sacrificio. Grande merito al mister che ha saputo risvegliare queste caratteristiche in tutti noi. E' stata una vittoria difficile, arrivata con sacrificio, umiltà e bel gioco. Ora dobbiamo recuperare le forze perché mercoledì giocheremo la semifinale d'andata con la Lazio per arrivare a giocarci la finale".



SUL SUCCESSO CONTRO LA LAZIO: "Ha un sapore importante perché ottenuta contro una grande squadra, adesso insieme al Napoli è la più in forma del campionato. Ci vede entrare in testa che non abbiamo ancora fatto nulla, c'è tanto da migliorare a cominciare da mercoledì".



SU GATTUSO: "Abbiamo lavorato tanto da quando è arrivato Gattuso, abbiamo faticato in settimana, quando ti senti bene proponi anche qualcosa in più. Lo facciamo giorno per giorno mettendoci a disposizione, è veramente bello far parte di questa squadra, continuiamo così, possiamo solo migliorare".



SULLA COPPA ITALIA: "Vincendo la semifinale c'è la possibilità di andarci a giocare una finale, mercoledì sarà il primo round, stasera gli abbiamo tenuto testa, possiamo replicare mercoledì".

Sul finale con la Lazio: "La Lazio si è alzata col baricentro, ha messo palle alte per Savic, ha chiuso con tanti attaccanti, era normale abbassarci, ma questo è stato sinonimo di sacrificio, abbiamo lottato palla su palla, anche oggi si è visto una squadra che ha voluto dire la sua".