Leonardo, difensore e capitano del, esulta su Instagram dopo il raggiungimento della finale di Coppa Italia: "Ci sono partite in cui il cuore ti aiuta a superare le difficoltà, ci sono partite in cui l’anima ti aiuta a raggiungere l’obiettivo. Ci sono partite in cui l’anima e il cuore di ognuno di noi ti rendono SQUADRA. Oggi abbiamo sofferto e vinto da SQUADRA. E ora da SQUADRA pensiamo al derby. Umiltà e voglia di migliorare serviranno fino alla fine della stagione per raggiungere traguardi che pochi mesi fa sembravano impossibili. Tutti insieme tutti uniti".