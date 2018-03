Leonardo Bonucci, difensore e capitano del Milan, potrebbe saltare anche la gara di ritorno contro la Juventus. Il giocatore è da tempo in diffida e un'ammonizione nel prossimo turno di campionato, con i rossoneri impegnati contro il Chievo, lo squalificherebbe automaticamente per la sfida da ex all'Allianz Stadium in programma il 31 marzo. Bonucci aveva saltato anche la partita contro la Juve disputata nel girone di andata a San Siro, a causa del cartellino rosso rimediato con il Genoa.