Leonardo Bonucci ha parlato così a Premium Sport dopo la sconfitta contro il Napoli: “C’è delusione per quello che abbiamo fatto nel primo tempo. Ci manca ancora quel qualcosa per fare grandi risultati e migliorare un percorso altalenante. Quello che ci siamo detti è che non dobbiamo piangerci addosso. Con personalità e cattiveria possiamo fare il salto. Dobbiamo aumentare personalità ed autostima. Sul secondo gol sono uscito su Zielinski, pensavo che Mertens fosse in fuorigioco, ma Musacchio era più basso. Ci manca quel piccolo salto in avanti per portare a casa le vittorie. Arrivavamo alla trequarti e ci veniva il braccino. Ogni palla può esser decisiva se giocata in maniera giusta. Facciamo troppe cose scolastiche. Dobbiamo crescere in personalità, cattiveria e coraggio. Il furore agonistico si accende a tratti nella squadra ed è sintomo di paura. La squadra c’è, la qualità c’è, ma dobbiamo salire questo scalino per arrivare ai risultati ai quali ambiamo. Nazionale? Brucia ancora, ma ci sono altre cose da cambiare prima del CT”.