Queste le parole di Fabio Borini nel pre partita di Milan-Sampdoria ai microfoni di Milan TV: "Serve continuare sulle ultime gare ed aggiungere qualcosa in più. La Sampdoria viene qua per vincere, sono in forma e stanno avendo buone risposte. Speriamo di far loro uno sgambetto. Gol? Fiducia ne ho sempre avuta, mi danno continuità e calma".