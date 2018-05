Fabio Borini, attaccante del Milan, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Verona per 4-1: "È una delle mie caratteristiche quella di dare sempre tutto in campo, forse deriva dal campionato inglese. Non è facile farsi trovare sempre pronto, ma ci alleniamo per questo. Ruolo? Da esterno d'attacco mi posso proporre un po' di più e attaccare la porta, è uno dei miei ruoli ideali. Finale di Coppa Italia? Abbiamo le stesse possibilità di vincere che ha la Juventus. Partiremo alla pari. Ancora non abbiamo pensato a questa gara, prima c'era da concentrarsi sul Verona. Ora avremo tre giorni per preparare l'incontro coi bianconeri, conosciamo bene i loro punti di forza e proveremo a metterli in difficoltà".