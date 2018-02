Subentrato, ma nonostante questo protagonista: Fabio Borini è riuscito a lasciare il segno nella vittoriosa trasferta del Milan a Ferrara contro la Spal. L'esterno, tornato al gol in Serie A a sei anni di distanza dall'ultima marcatura, ha parlato nel post partita ai microfoni di Premium Sport.



RITORNO AL GOL - "Sono contento, ho lavorato tanto, mi sono messo a disposizione del gruppo e alla fine è arrivato il gol. Non lo dedico a nessuno, è solo frutto del lavoro. Cutrone? Ha una calamita, è allucinante, non sa nemmeno lui come fa, ha un istinto incredibile. Deve continuare così".



RUOLO - "Quando ti sacrifichi per la squadra ne perdi individualmente, ma se la squadra porta risultati sono contento. Sto giocando tanto, voglio segnare ancora. Mi sento attaccante, ho cambiato ruolo per la squadra, ma nasco attaccante ed è questo il ruolo che vorrò fare".



GATTUSO - "Il suo contributo è stato molto importante per la squadra, per il gruppo. Grazie a lui il Milan è di nuovo una famiglia".