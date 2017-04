Flavio Briatore, ospite negli studi di Sky Sport 24, dice la sua sul closing del Milan: "E' una sensazione strana, il Milan lo vedi in mano ai milanesi, i derby tra Moratti e Berlusconi...Ora ci sono questi cinesi, i cui nomi sono già impossibili e devi leggerli col sottotitolo, è un'altra roba. Ormai una famiglia nel calcio non può più supportare i costi di un calcio a questo livello, le grandi squadre non hanno alla base famiglie: non è tanto comprare un club ma investire ogni anno per avere una squadra competitiva. Milan e Inter, se vogliono arrivare a questi livelli, devono spendere 100 milioni ogni anno, quindi c'è una resa da parte dell'imprenditore, che dice "non ce la faccio più". Questi cinesi oggi non hanno i soldi, domani non hanno una lira: non sai mai da dove arrivino. Il Milan ha vissuto una situazione strana, da Mr.Bee a Mister C a Mister D...devo dire che però Berlusconi è stato un fenomeno, perché vendere il Milan a quei prezzi lì è stato qualcosa di fenomenale. Avrà girato anche un po' di Mr.Bee e Mr.C, ma ha venduto il Milan a un prezzo eccezionale dopo aver vinto tutto"-