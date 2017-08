Dall’infermeria di Milanello arrivano buone notizie. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Bonaventura e Romagnoli, se i piani saranno rispettati, torneranno a pieno regime dopo la sosta. In realtà, il difensore potrebbe giocare qualche minuto già contro lo Shkendija. Jack, invece, che ovviamente non è stato convocato per Crotone, non ci sarà in Macedonia, ma potrebbe rientrare con il Cagliari.