Il Real Madrid in pole position, il Paris Saint-Germain che ci prova, ma non solo. Secondo La Gazzetta dello Sport, dietro al mancato rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan ci può essere anche la Juventus. In passato i bianconeri avevano seguito il classe '99 e, in vista del ritiro di Gigi Buffon tra un anno, possono approfittare della situazione.