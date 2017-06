Nella corsa ad Andreailc'è. Alla ricerca di un centravanti da regalare a Vincenzo, i rossoneri si sono buttati a capofitto sul numero 9 diviste anche le difficoltà per arrivare ad Alvaro, che a parole ha chiuso al ritorno ined è nel mirino del, e a Pierre Emerick, vicino alNella giornata di ieri c'è stato un contratto tra l'amministratore delegato rossoneroe il presidente granata: offerta, da 70 milioni compresa di contropartite tecniche, rispedita al mittente.- Non solo il Milan, però, sul. C'era l'prima che venisse confermato il blocco del mercato sino al termine del 2017, c'è ancora il, tanto che è previsto un incontro tra la dirigenza granata e Jorge, che rappresenterà i Red Devils del suo assistito Josémentre più defilate seguono con attenzione. Per "loro", i club esteri, c'è la nota clausola da 100 milioni: senza la tripla cifra, Belotti non lascia l'Italia. In Serie A, invece, può bastare qualcosa di meno.Oltre a Fassone e Mirabelli, al lavoro ufficialmente, i rossoneri possono contare anche sul loro capitano,, che sta lavorando ai fianchi del Gallo nel ritiro azzurro: "Abbiamo parlato di Milan..."