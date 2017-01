Un giocatore che piace, un ritorno di fiamma. Un nuovo assalto, con la speranza, questa volta, di fare centro. Dopo il tentativo estivo, che non ha avuto un esito positivo, il Milan è pronto a tornare alla carica per il Papu Gomez. Montella, con il quale il rapporto è ottimo dai tempi di Catania e con il quale c'è stato più di un contatto in queste settimane, ha chiesto il suo arrivo, le oggettive difficoltà di Galliani sul mercato, che per sua stessa ammissione deve essere a costo zero, rendono l'affare complicato. Difficile, ma non impossibile. Perchè il Milan farà un tentativo, in prestito con diritto di riscatto. L'unica formula possibile in attesa del closing, sul quale continua a esserci più di un'ombra.



A GIUGNO... - L'Atalanta, al momento, non vuole sentirci, Gomez non è in vendita, non è solo una questione di soldi. Dopo l'addio di Gagliardini, il presidente Percassi non intende togliere a Gasperini un altro titolare dello spessore dell'argentino, che in questi giorni ha detto no alle ricche proposte arrivate dalla Cina. Il Papu vuole fare il salto di qualità in Italia e l'opzione Milan lo stuzzica. Ma deve attendere sei mesi. A giugno sarà libero di andarsene, il club bergamasco gliel'ha promesso. Con l'offerta giusta farà le valigie. Galliani lo sa e è al lavoro per bloccarlo, fin da subito. Per battere la concorrenza e accontentare Montella.