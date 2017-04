Un nuovo attaccante, che sappia lavorare per la squadra e sia 'cattivo' in zona gol, un centrocampista di spessore e due terzini nuovi. Sono questi gli obiettivi principali del nuovo Milan per l'estate, che inevitabilmente dovrà subire un profondo restyling per ambire a traguardi ambiziosi. Saranno coinvolti tutti i reparti, soprattutto la difesa, che nelle ultime settimane ha perso qualche certezza. In mezzo, con Paletta che è stato superato nelle gerarchie da Zapata, e sugli esterni, dove l'assenza di Abate si sta facendo sentire. Chi è stato schierato da Montella in queste settimane, derby compreso, non ha dimostrato di essere un valore aggiunto, alternando buone cose a errori grossolani.



IN USCITA - De Sciglio, Calabria, Vangioni e Antonelli, al momento nessuno di questi quattro è sicuro di essere ai nastri di partenza la prossima stagione. Per ragioni diverse. De Sciglio, capitano contro l'Inter, ha il contratto in scadenza nel 2018, non ha ricevuto offerte di rinnovo e a giugno potrebbe decidere di abbracciare un nuovo progetto (Juve e Napoli lo corteggiano), Calabria ci mette cuore e anima, ma ha delle pause di concentrazioni preoccupanti, Vangioni, dimenticato per buona parte della stagione, è una buona alternativa e non ancora un titolare indiscusso, Antonelli ha visto più panchine che campi di gioco.



OBIETTIVI - Insomma, l'interesse per Kolasinac ne è la conferma, c'è la necessità di vedere volti nuovi sulle fasce. Difficilmente arriverà il bosniaco, per il quale l'Arsenal ha accelerato, più facile puntare ad altri obiettivi: in Italia piace molto Barreca del Torino, in Inghilterra occhio al profilo di Alberto Moreno, in uscita dal Liverpool. Altri nomi sul taccuino di Mirabelli sono quelli di Bernat del Bayern Monaco e Jordy Gapar del Lione.