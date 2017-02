Dopo l'ennesima giornata di rinvii, era attesa per oggi la risposta definitiva di Martin Caceres al Milan. Due giorni fa il giocatore ha sostenuto e passato le lunghe visite mediche per stabilire il completo recupero dagli ultimi infortuni, ma nonostante le trattative avviate e proseguite nella giornata di ieri, il difensore uruguaiano non aveva ancora dato il suo ok al trasferimento ai rossoneri.



IL RIFIUTO - La risposta è arrivata questa mattina, con l'ex Juventus che ha detto no alla proposta ricevuta dal Milan e rifiutato di ripartire, dopo un anno di inattività, dalla squadra di Vincenzo Montella. Il Pelado ha ritenuto troppo bassa l'offerta economica di 250.000 euro più bonus, per un totale di 400.000 euro, fino a giugno. Nelle prossime ore, secondo Sky Sport, Caceres volerà a Londra, dove valuterà le offerte che gli sono arrivate dalla Premier League, su tutte quelle di Crystal Palace e Southampton, che si è inserito nelle ultime ore. Intanto, però, ha deciso: dopo il fallimento della trattativa col Trabzonspor di qualche settimana fa, la sua carriera non ripartirà dal Milan.