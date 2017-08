Brutte notizie per il Cagliari di Massimo Rastelli che perde per infortunio Joao Pedro. L'autore del gol dell'1-1 in Milan-Cagliari è stato infatti costretto a lasciare il campo in barella dopo un brutto contrasto con Leonardo Bonucci.



Il difensore rossonero ha infatti colpito con una ginocchiata alla schiena il trequartista brasiliano nei pressi del centrocampo che si è subito accasciato a terra senza più rialzarsi e chiedendo l'intervento della Barella per uscire.