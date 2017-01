Terminata la pausa natalizia, dopo le partite di ieri e di oggi pomeriggio, continua con il posticipo delle 18 la 19esima giornata di Serie A, in attesa di quello delle 20.45 tra Juventus e Bologna: torna in campo il Milan di Vincenzo Montella che, dopo la vittoria della Supercoppa italiana a Doha, riapre l'anno a San Siro contro il Cagliari di Massimo Rastelli. Primo impegno del 2017 dei rossoneri davanti ai propri tifosi, contro i sardi che hanno perso Marco Storari tra i pali, ad un passo proprio dal Milan e non convocato; nei padroni di casa tornano invece titolari sia Carlos Bacca, che deve tornare al gol dopo sette partite di digiuno, sia Mbaye Niang. Il Milan è imbattuto contro il Cagliari nel massimo campionato da 25 incontri (19 vittorie, 6 pari), l’ultima vittoria dei sardi risale all’ottobre del 1998. I rossoneri in casa hanno perso una sola partita in questa Serie A, vincendo sei volte e pareggiando due, mentre i sardi hanno subito 42 gol finora, il dato peggiore in un girone d'andata da quando la Serie A è tornata a 20 squadre.