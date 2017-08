Dopo due trasferte consecutive, Crotone e Skopje, il Milan torna a casa. Il pubblico di San Siro è pronto ad accogliere nuovamente gli uomini di Montella, che alle 20.45 scenderanno in campo contro il Cagliari di Rastelli. I rossoneri arrivano dalla vittoria, convincente, contro i calabresi, i sardi, invece, dalla sconfitta in casa dei campioni d'Italia della Juventus.



Il Milan ha vinto tutti gli ultimi 12 incontro interni con il Cagliari in Serie A e ha sempre segnato nelle ultime 15 sfide di campionato contro i rossoblù. Inoltre, i rossoneri sono andati a segno nelle ultime 17 gare consecutive di Serie A, che diventano 20 se vengono prese in considerazione tutte le competizione. Il Cagliari ha perso le ultime quattro gare giocate in trasferta in Serie A e nelle ultime 20 partite esterne di campionato ha sempre subito gol, per un totale di 45 reti al passivo; perà non perde le prime due giornate di fila in campionato dal 2008/09.