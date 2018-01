Autore dell'assist per Bonaventura in Milan-Lazio, Davide Calabria ha parlato a Sky Sport al termine del match: "Ultimamente stiamo facendo delle buone prestazioni, volevamo fare una grande prova oggi, abbiamo preparato questa partita nel migliore dei modi. Lo speriamo tutti, stiamo bene fisicamente e mentalmente, ci riesce quello che prima non ci riusciva. Questo è merito del lavoro di tutti i giorni. Forse bastava qualche partita fatta bene per avere un po' di fiducia in più, poi in uno stadio così ci stanno sostenendo sempre e ci dà qualcosa in più per portare a casa queste partite anche soffrendo nei minuti finali".