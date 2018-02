Anche Davideè intervenuto Insieme a Gennaronella conferenza stampa della vigilia di- “Non siamo favoriti, siamo in casa loro e sono organizzati, sono un’ottima squadra. Hanno tante qualità difensivamente. Non sarà facile, ma”.- “Sono una buona squadra, hanno buone individualità, sono veloci. Dovremo essere attenti per fermarli”:“Dobbiamo pensare partita dopo partita, non è facile giocare ogni tre giorni, ma se non diamo il 100% andiamo in difficoltà. Pensiamo a domani, alla partita di domenica penseremo più avanti. Sarà un mese difficile, ma”: