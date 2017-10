Il Milan è tornato ad allenarsi il giorno dopo il netto successo sul campo del Chievo, con i calciatori più impiegati che hanno sostenuto del lavoro defaticante e il resto che ha svolto una seduta tattica. In vista del match contro la Juventus, è out Davide Calabria, che non sarà rischiato dopo il trauma cranico-facciale subito nello scontro con Gobbi, mentre sarà decisiva la giornata di domani per sapere se Lucas Biglia, che ha giocato contro il Chievo con un affaticamento muscolare, sarà a disposizione con i bianconeri.