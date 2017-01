Il ritorno di Davide Calabria. Complici le assenze per infortunio di Antonelli e De Sciglio, questa sera a Torino il giovane terzino rossonero torna titolare dopo 113 giorni dall'ultima volta: lo 0-0 a Firenze dello scorso 25 settembre. A seguire una panchina col Sassuolo e poi l'inizio di un calvario dovuto a un problema alla caviglia sinistra, che lo ha tormentato per tre mesi e mezzo. Scherzo del destino, di fronte trova la squadra di Mihajlovic, l'allenatore che gli aveva dato fiducia preferendolo ad Abate all'inizio del passato campionato.



CALCIOMERCATO - L'estate scorsa Galliani ha rifiutato per lui un'offerta del Cagliari, che era pronto a investire 7 milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo. Come si legge su Tuttosport, De Sciglio è in scadenza di contratto nel 2018 ed è un obiettivo dichiarato della Juventus. I bianconeri da un anno e mezzo stanno lavorando ai fianchi il ragazzo per ottenere un accordo, per poi presentare un'offerta al Milan. Se Mattia dovesse cedere alle lusinghe juventine, ecco che Calabria - stante anche la possibile partenza di Vangioni - assumerebbe uno status di incedibile proprio per dare continuità, anche con l'eventuale nuova proprietà cinese, a quel senso di milanismo che, negli ultimi mesi, è tornato ad essere molto forte.