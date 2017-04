Due ottime prestazioni offerte contro Pescara e Palermo, la chiamata di Ventura per lo stage della Nazionale. E' un momento d'oro per Davide Calabria che ha parlato ai giornalisti presenti al raduno azzurro di Coverciano: "E' stato un anno un po' sfortunato e ce l'ho messa tutta per tornare a disposizione, il mister mi ha dato fiducia nelle ultime due partite e questa convocazione è una sorpresa in più, sono molto felice di esserci. Derby? L'autostima è cresciuta dopo l'ultima sfida, proveremo ad affrontare l'Inter nel migliore dei modi. Il derby è una partita a sé, le squadre sono ugualmente cariche, non c'è molto da preparare. E' una grande soddisfazione essere qui, ho provato a fare bene col Milan ed eccomi qui. Montella? Ci ha sempre detto di non pensare al closing, ma solo al campo, ascoltare le sue idee per fare un gran campionato e finire nel migliore dei modi. Spero di ritrovarlo l'anno prossimo".