Hakan. Ormai ci siamo per davvero, le ultime novità sono relative ad un accordo che può definirsi quasi totale tra la società rossonera e il Bayer Leverkusen. La richiesta iniziale del club tedesco era di 30 milioni di euro, ma il Milan è riuscito ad ottenere un importante sconto dai tedeschi e ora vuole chiudere definitivamente l’operazione.- Secondo Sky Sport, è in corso in questi istanti uno scambio di mail tra le due società., ora i club stanno cercando un accordo sui bonus. Milan e Bayer Leverkusen sono alle battute finali e - secondo quanto raccolto da calciomercato.com - filtra. La parte fissa è stata stabilita, resta da trovare l’accordo solo sui bonus (legati a presenze o piazzamento dei rossoneri). Il giocatore turco di nazionalità tedesca è ormai pronto a volare con destinazione Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto.