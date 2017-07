Hakan Calhanoglu al Milan, ora ci siamo davvero. Dopo avervi raccontato nel corso della giornata del lento ma inesorabile avvicinamento della proposta del club rossonero alle richieste del Bayer Leverkusen, le ultime novità sono relative ad un accordo che può definirsi quasi totale. La società tedesca ha accettato di abbassare la sua iniziale valutazione di 30 milioni di euro per il centrocampista classe '94 a 25, una cifra molto vicina all'ultimo rilancio del Milan superiore ai 20 milioni più bonus, e ora la distanza è ridotta, ridottissima, nell'ordine di 1-2 milioni di euro.



La giornata di sabato può essere quella determinante per concludere l'operazione, col giocatore turco ma tedesco di nascita pronto a volare con destinazione Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime stagioni.