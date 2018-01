Nella consueta rassegna stampa commentata mattutina,il Milan si sofferma su Hakan Calhanoglu, numero 10 rossonero, protagonista ieri in conferenza stampa e rinato con la cura Gattuso: "Insieme in conferenza. Jack e Hakan. Alla vigilia di un confronto fondamentale. Uno dei simboli del lavoro di Rino Gattuso. Dopo il Crotone, il tecnico rossonero aveva detto che c'era da lavorare per aggiustare la loro intesa. E da Cagliari a San Siro contro la Lazio i risultati sono stati tangibili. Sia che giochi contro i biancocelesti anche in coppa Italia, sia che parta Borini dall'inizio, Calhanoglu resta la lieta novella. Inserito tutto sommato frettolosamente nel mazzo delle critiche per le scelte estive, sta iniziando a dimostrare il suo calcio, la sua qualità e i suoi guizzi".