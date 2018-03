Gol, assist e tanto sacrificio. Hakan Calhanoglu è stato il vero protagonista del Milan negli ultimi due mesi, una crescita esponenziale coincisa con l'arrivo di Gattuso: 'Ha fatto cose straordinarie per me'.



DIFFICOLTA' SUPERATE - L’edizione odierna di Repubblica riporta delle dichiarazioni di Calhanoglu anche sul momento difficile passato negli ultimi mesi con il suo vecchio club: “Era terribile allenarsi senza poter giocare col Bayer Leverkusen: avevo un preparatore personale e sono migliorato tanto nello sprint, ma io faccio il calciatore. Ora lo posso rifare e sono felice”.



TRA DERBY E ARSENAL - Dopo aver saltato il derby di andata per squalifica (era stato espulso contro la Roma per doppia ammonizione) ed essere entrato a partita in corsa in quello di Coppa Italia, domenica Hakan Calhanoglu è pronto a vivere la sua prima da titolare nella stracittadina di Milano: "Non vedo l’ora di giocare contro l’Inter: sono partite da sogno. Sfida all'amico Ozil? Sarà bello incontrarlo: è il momento più bello della mia carriera e della mia vita privata”.