@hakanc10 is in Milan!

Watch the clip of his first moments in our city

Guarda il video del suo arrivo in città

pic.twitter.com/IYfHegcxdf — AC Milan (@acmilan) 2 luglio 2017

Il Milan non si ferma più e piazza il suo sesto colpo sul mercato. Ieri sera è arrivata la fumata bianca percapace di disimpegnarsi con successo su più ruoli.Hakanè arrivato a Milanello. Il giocatore si sottoporrà ai test fisici nel centro di allenamento di Carnago prima delle visite mediche in programma per domani. Calhanoglu ha salutato i tifosi che lo attendevano con un "Ciao" accompagnato dal pollice alto.- Anche il Milan ha postato su i propri canali social le prime immagini di Hakan Calhanoglu a Milano. Un segnale importante per la volontà di chiudere l'affare per cui, a questo punto, mancano solo le visite mediche di rito.Nel pomeriggio Hakan Calhanoglu si recherà a Milanello per svolgere i primi test atletici con il Milan.- Intercettato davanti all'albergo Westin Palace di Milano dove soggiornerà in questi giorni, Hakan Calhanoglu ha rilasciato le prime parole da futuro rossonero:Ecco il video del nostro inviato Daniele Longo.è sbarcato a Milano ecco il video del suo arrivo a Linate grazie al nostro inviato Matteo Serra.Hakan Calhanoglu è atterrato ora all'aeroporto di Milano Linate con un volo privato.Poco prima di imbarcarsi alla volta di Milano, il trequartista turco è stato intercettato dai microfoni della Bild che hanno strappato a Calhanoglu una breve dichiarazione in cui conferma la cessione dal Bayer Leverkusen al Milan: "Sto andando a Milano a firmare il contratto. Voglio ringraziare il Bayer Leverkusen, la dirigenza e i tifosi per tre anni fantastici, ora guardo avanti per una nuova sfida"- Calhanoglu al fantacalcio: dove giocherà, come gestirlo, bonus e pericoli. Qui tutte le indicazioni Il volo privato su cui Calhanoglu sta volando è atteso a Milano per le 13.45Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Calhanoglu ha confermato di essere in questo momento in viaggio per arrivare in Italia a Milano.Una trattativa piuttosto rapida quella condotta da Fassone e Mirabelli.l giocatore domani potrebbe già sostenere le visite mediche di rito e poi mettersi subito a disposizione del gruppo in vista del ritiro del prossimo 5 luglio.