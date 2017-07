Dopo l’addio di Keisuke Honda, la maglia numero 10 è libera e in questa stagione potrebbe essere indossata da Hakan Calhanoglu, uno dei nuovi acquisti del Milan: il fantasista turco potrebbe metterla in mostra già questa sera nell’amichevole contro il Lugano e chissà che non possa farlo anche per il resto dell’anno (stasera i giocatori avranno i numeri da 1 a 99 e per qualcuno la numerazione sarà definitiva). Lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport.